News

24.03.2017 17:11

24.03.2017 17:11

SGB für Reform der Altersvorsorge Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) beschliessen die Ja-Parole zur Reform der Altersvorsorge. Der Entscheid fiel mit 98 zu 21 Stimmen. Zu reden gab bei den Gewerkschaftern insbesondere die Erhöhung des Frauenrentenalters.

24.03.2017 16:42

24.03.2017 16:42

Firma macht Geschäft mit E-Bike-Manipulatoren Beat Christen vom Scooterama in Herzogenbuchsee verkauft eins bis zwei Manipulationsgeräte pro Woche. Und zwar an Kunden querbeet vom Pensionierten bis zum Banker. Er darf das. Bloss diejenigen, die damit die Strassen befahren machen sich strafbar.

Sport

Sport

Sport: Nati guten Mutes - SCL auch Auch wenn einigen Natispielern die Übung fehlt, sind sie für das morgige Spiel gegen Lettland guten Mutes und auch der SC Langenthal lässt den Kopf nach der Heimniederlage nicht hängen.

Highlights

Highlights

Auswanderung beendet, zurück aus Schottland 2 Jahre lang lebten Daniel und Sandra Wenk ihren Traum im schottischen Edinburgh, ein Traum mit viel Arbeit und Herzblut: Sie eröffneten ihre Bäckerei mit Brot nach Schweizer Qualität. Doch das Geschäft rentierte zuwenig, die geizigen Schotten wurden ihrem Ruf gerecht. Oder vielleicht wussten sie auch nichts vom tollen Angebot, welches sie mit der Swiss Bakery von Daniel und Sandra gehabt hätten.

Das neue Album "We Got Love" der Kelly Family ist da. Sandra Schneeberger aus Bellach wird es sich kaufen, denn sie ist seit den Erfolgen in den 90er Jahren ein grosser Fan der Kelly Family. Zuhause stapeln sich immer noch ganze Ordner voller Fotos und Fanartikel aus dieser Zeit. Und wie auf dem Foto zu sehen ist, scheute sie keinen Aufwand um Angelo Kelly mal persönlich die Hand zu schütteln. Wir schicken Sandra ans Comeback Konzert 2018 im Zürcher Hallenstadion.

Wetter: Freundlich und mild Morgen Samstag zuerst noch bewölkt, dann vorübergehend freundlich mit Sonne. Erst gegen Abend wieder Bewölkungszunahme, um 17 Grad. In der Nacht zum Sonntag Regen.